ЦИК отложил 94 кампании по выборам в России

Центральная избирательная комиссия на заседании 3 апреля решила отложить 94 выборные кампании из-за распространения коронавируса. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что они должны были проходить с 5 апреля по 21 июня. По ее словам, отложены и все избирательные действия по организации и подготовке выборов и референдумов. Какие именно кампании перенесены, глава ЦИК не уточнила.

Назначать новые даты голосования должны будут организующие выборы избиркомы при согласовании с субъектовой комиссией, отметила Памфилова. Она добавила, что комиссии необходимо будет уведомить ЦИК о новой дате.

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 2 апреля попросила Центризбирком отложить довыборы в Законодательнео собрание по 21 округу. Они были назначены на 7 июня. До этого самовыдвиженцы и представитель непарламентской партии, которые уже сдали документы на выдвижение, сообщали, что в сложившейся ситуации с массовой самоизоляцией не могут собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путина подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Согласно документу, субъектовая избирательная комиссия может обратиться к ЦИКу с просьбой перенести выборы, если в регионе объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайное положение. В Петербурге с 13 марта действует режим повышенной готовности.