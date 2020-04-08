Дело об оправдании теракта у стен архангельского УФСБ завели на еще одного россиянина

Комментарий в сети "ВКонтакте" двухлетней давности стал поводом для уголовного преследования 42-летнего жителя Архангельска по делу об оправдании терроризма, передает "Интерфакс".

Как и предыдущие дела по этой статье в России, оно связано с терактом у здания архангельского управления ФСБ, в ходе которого несовершеннолетний гражданин подорвал сам себя взрывным устройством.

Фигуранта дела обыскали, изъяли у него технику и отправили текст его комментария на психолого-лингвистическую экспертизу. Пока неизвестно, в каком статусе он фигурирует в деле и задержан ли он.

"По версии следствия, 31 октября 2018 года пользователь сети интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма", - гласит сообщение регионального ФСБ.

В марте за аналогичное деяние житель Калуги получил более пяти лет заключения. По такому же делу проходит псковская журналистка Светлана Прокопьева, чьи рассуждения в радиоэфире о мотивации архангельского преступника не понравились правоохранителям. Максимальное наказание по сравнительно новой для российского законодательства статье - семь лет лишения свободы.