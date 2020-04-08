Шойгу ждет от СК уголовных дел по фактам сноса советских памятников за границей

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к руководству Следственного комитета с просьбой возбудить уголовные дела в отношении тех зарубежных чиновников, которые инициируют ликвидацию советских памятников, сообщает РИА "Новости". С его точки зрения, преследования со стороны российской правоохранительной и судебной систем заслуживают "наиболее одиозные" из них.

"В частности, 3 апреля 2020 года в городе Прага по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И. С. Коневу", - привел пример федеральный министр.

Отметим, что последнее обстоятельство вызвало бурный протест у представителей петербургской ячейки "Коммунистов России", которые теперь считают уместным бойкотировать различными способами официальных чешских представителей.