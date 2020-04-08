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8 апреля, 19:23

Шойгу ждет от СК уголовных дел по фактам сноса советских памятников за границей

фото ЗакС политика Шойгу ждет от СК уголовных дел по фактам сноса советских памятников за границей

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к руководству Следственного комитета с просьбой возбудить уголовные дела в отношении тех зарубежных чиновников, которые инициируют ликвидацию советских памятников, сообщает РИА "Новости". С его точки зрения, преследования со стороны российской правоохранительной и судебной систем заслуживают "наиболее одиозные" из них.

"В частности, 3 апреля 2020 года в городе Прага по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза И. С. Коневу", - привел пример федеральный министр.

Отметим, что последнее обстоятельство вызвало бурный протест у представителей петербургской ячейки "Коммунистов России", которые теперь считают уместным бойкотировать различными способами официальных чешских представителей.

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