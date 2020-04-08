Милонов осуждает использование программы Zoom при дистанционном обучении

Использование программы Zoom, при помощи которой можно вести общение онлайн и видеть перед собой собеседника, следовало бы прекратить, полагает петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов. Вместо него необходима "нормальная" площадка, выразил политик уверенность, не объяснив, что входит в это понятие.

"Zoom – американское приложение, предназначенное для видеоконференций. Неправильно, что мы пользуемся американским приложением", - подчеркнул законотворец в разговоре с изданием "Москва 24".

Ему видится, что, несмотря на пандемию коронавируса, именно сейчас обстоятельства благоприятствуют созданию качественного российского аналога.

"Кризис – возможность для разработки собственных площадок. Нужно попросить... наших программистов, чтобы предложили такую платформу. Она может быть самоокупаема за счет дополнительных сервисов", - подчеркнул Милонов.

Отметим, что во всех отечественных школах, закрывшихся для посещения из-за коронавируса, с конца марта уроки ведутся через Skype и Zoom.

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