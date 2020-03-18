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9:38

Российские школьники уходят на "коронавирусные" каникулы

фото ЗакС политика Российские школьники уходят на "коронавирусные" каникулы

С 23 марта и по 12 апреля во всех российских школах по указу Минпросвещения будут отменены занятия ввиду быстрого распространения коронавирусной инфекции, известил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Кроме того, как известили в Рособрнадзоре, досрочный период сдачи ЕГЭ, который должен был пройти с 20 марта по 13 апреля, переносится на июнь.

14 марта Минпросвещения выступило с предложением перевести всех российских детей на дистанционное обучение.

Добавим, жертвами коронавируса стали уже почти 8 тысяч человек; заразились 198 тысяч (в РФ - 114).

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