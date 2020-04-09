Задержан экс-начальник скандально известной карельской ИК-9, где избивали зэков

В рамках дела о нанесении побоев заключенным в карельской исправительной колонии №9 задержан её бывший начальник Иван Савельев, делятся РИА "Новости", ссылаясь на информацию, полученную от его адвоката Михаила Шогина.

Савельеву инкриминируют превышение должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК). Дело было возбуждено в октябре 2019 года после того, как в интернет "просочилось" видео, на котором он вместе со своим замом Иваном Ковалевым избивают зэка.

По сведениям "Столицы на Онего", Ковалев также задержан.

Напомним, ранее "Медиазона" выпустила материал, в котором рассказывалось об ужасных пытках, якобы применяемых к заключенным ИК-9. Например, арестант по имени Сергей Тарасов поведал журналистам, что его сокамерника Рахматжона Рахматова избили из-за отказа прервать намаз, после чего он скончался от полученных травм в больнице.

После публикации этой заметке её автору, журналистке Алле Константиновой стали приходить угрозы.

Прокуратура организовала проверку ИК-9, однако каких-либо "отклонений" в поведении её сотрудников не выявила.