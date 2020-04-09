От студентов университета "Синергия" потребовали участия во флешмобе о Конституции

Учащиеся-"бюджетники" частного университета "Синергия" получили в WhatsApp-чате сообщение о необходимости в обязательном порядке снять на видео, как они в домашних условиях читают фрагменты из преамбулы Конституции. Из этих фрагментов планируется сделать видеоролик в рамках проекта "Решаем 2020", сообщили ЗАКС.Ру в студенческом профсоюзе Community.

Проект "Решаем 2020" был создан при участии связанных с Росмолодежью студенческих организаций. В апреле он начал проводить онлайн-семинары, на которых учащимся рассказывают о значимости поправок в основной закон страны, в том числе обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Сообщение в студенческий чат отправил сотрудник университета Сергей Матвеев. В профсоюзе рассказали, что он курирует "внутренних бюджетников", то есть студентов, которые благодаря положительным характеристикам и активному участию в общественных мероприятиях получают от учебного заведения скидку в 100% на обучение. Представители Community опубликовали скрин другого, более позднего сообщения Матвеева в том же чате: "Мне ответили 11 человек. Я полагаю остальным подписывать характеристику не нужно. Смотрите сами, потом не стоит подходить ко мне по этому вопросу".

Матвеев подтвердил ЗАКС.Ру, что писал объявление, но от участия в флешмобе, по его словам, можно отказаться без каких-либо санкций. Он объяснил, что имел в виду, что может не подписать характеристики тем студентам, которые вообще ничего не ответят на его сообщение о видеоролике: ни "да", ни "нет".

Сотрудник университета также отметил, что флешмоб не имеет никакого отношения к поправкам в основной закон страны:

- Это видео направлено на то, чтобы студенты взяли и почитали Конституцию, вообще знали, что это такое. Поскольку всего 14% студентов вообще читали Конституцию и понимает, что там написано, что за поправки и как за них надо голосовать. Мы не в какую-то конкретную сторону их направляем, мы хотим, чтобы они задались этой мыслью.

По словам Матвеева, в единственном семинаре проекта "Решаем 2020", о котором ему известно, активисты планировали рассказать не о преимуществах или недостатках поправок в Конституцию, а о том, "что за собой влечет" принятие этих поправок.