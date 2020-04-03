Виртуальный агитатор

Российских студентов продолжают убеждать в прелестях поправок в Конституцию. А поскольку проводить массовые мероприятия теперь нельзя, делают это с помощью вебинаров. Корреспондент ЗАКС.Ру следил за онлайн-встречей с молодежью СЗФО. Об основном законе страны ей рассказывал пиарщик. Фамилия "Путин" не прозвучала за конференцию ни разу.

Эксперт из PR-рейтинга

Карантин - не повод отказываться поговорить о Конституции и того, что ее ждет. Петербургских студентов в эти дискуссии втягивают регулярно. Раньше, еще до введения ограничительных мер и переноса даты всенародного голосования, их активно зазывали в "Волонтеры Конституции". Об агитации за вступление в добровольческий проект в стенах своих учебных заведений, в частности, рассказывали студенты РАНХиГС и РГПУ им. Герцена. Теперь самоизолировавшейся молодежи через YouTube рассказывают о преимуществах новой редакции основного закона страны перед старой.

Активист Павел Чупрунов рассказал ЗАКС.Ру, что одном из чатов старост СПбГАСУ на днях появилось приглашение к участию в онлайн-семинаре, посвященном предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию. Ссылка на назначенный на 3 апреля вебинар прилагалась. Чупрунов заметил, что сообщение было отправлено с аккаунта заместителя декана факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ Оксаны Карнауховой. Активист пожаловался ректору и прокурору, но проведению мероприятия это не помешало.

Вебинар проводился на YouTube-канале Международной ассоциации студенческого телевидения, пользующегося поддержкой Росмолодежи. Ведущая конференции представилась активисткой Национальной лиги студенческих клубов (НЛСК), проекта все той же Росмолодежи. Из открытых источников известно, что недавно запущенная кампания "Решаем 2020", в рамках которых проводился вебинар, должна включить в себя онлайн-конференции во всех федеральных округах России. Северо-Западный, судя по наполненности YouTube-канала, оказался одним из первых.

Ведущая выполняла функции модератора. Она задавала вопросы - свои и зрителей вебинара - единственному гостю. Рассказать о поправках в Конституцию молодежи северо-запада пригласили Семена Селиванова, которого представили предпринимателем. Сам Селиванов вскоре уточнил, что работает в сфере PR. В подробности вдаваться не стал, скромно умолчав о своем опыте работы начальником управления по связям с общественностью "Уральского банка реконструкции и развития" и директором по связям с общественностью в "Деловых линиях", а также своем неоднократном попадании в рейтинги лучших PR-менеджеров России.

Уже ближе к концу онлайн-конференции Селиванов упомянул, что разговаривал об отдельных поправках с членами Совета Федерации. В комментариях стрима тут же появился вопрос, как часто спикер общается с сенаторами и вообще на каких условиях участвует в проекте "Решаем 2020". Ведущая его проигнорировала.

Активистка-модератор вообще никак не объяснила, почему о поправках в основной закон страны рассказывает именно предприниматель-пиарщик Селиванов, а не, к примеру, специалист по конституционному праву. Она лишь охарактеризовала докладчика как человека, который прочитал все принятые поправки. Селиванов тоже заострил на этом внимание:

"Многие мнения, которые я встречаю среди своих знакомых, где-то в соцсетях, они базируются на том, что кто-то где-то что-то сказал, кто-то где-то что-то услышал и начинают обсуждать то, чего на самом деле нет в законе, нет в поправках. Меня лично беспокоили некоторые формулировки, я решил сам это изучить, посмотреть и понял, что, если прочитать первоисточник, картина серьезно отличается от того, что обсуждается где-то на форумах".

В качестве примера спикер привел поправку об упоминании Бога в Конституции. Селиванов сказал, что сам он атеист и изначально недоумевал из-за соответствующего предложения, но когда прочитал текст поправки, поддержал ее необходимость. Кирилл и Мефодий были православными людьми и принесли на Русь письменность, напомнил эксперт.

Докладчик, в целом, считает, что менять основной закон страну подталкивает не президент Владимир Путин, а время:

"Работа происходит, чтобы синхронизировать разные уровни законодательства. Возьмем вопросы экологии. Когда в 1993 году принимали Конституцию, про экологию никто не думал. Другие были задачи. Страну, скорее, надо было вывести из политического и экономического кризиса. Сейчас мы прошли серьезный путь и можем задумываться о правах животных, об экологических вопросах. Мы можем не просто декларировать, что мы являемся социальным государством, мы конкретно можем фиксировать в Конституции, в чем заключается социальность нашего государства".

Про обнуление президентских сроков вспомнили только во второй половине конференции. Модератор улыбнулась и рассказала о распространяемых в соцсетях "мемасиках" о том, что "действующий президент меняет Конституцию под себя, чтобы остаться у власти". Селиванов такой формулировке удивился:

"У нас была суперпрезидентская Конституция, а сейчас мы видим, что достаточно серьезно полномочия перераспределяются. Он добровольно отдает полномочия другим ветвям власти. Наверное, если человек, занимающий должность президента, хотел укрепить власть, то это какие-то нелогичные действия".

Он добавил, что свой выбор все равно сделает народ на честных и демократических выборах 2024 года. Участники вебинара при этом говорили о Владимире Путине, примерно как сам Путин об Алексее Навальном. Называли его то "действующим президентом", то "человеком, занимающим должность президента". Фамилию национального лидера вслух так никто и не произнес. Да и вообще тему обнуления быстро закрыли и перешли к другим поправкам.

За время вебинара появилось ощущение, что Селиванов поддерживает абсолютно все принятые изменения в Конституции. Но с особой теплотой он отозвался о поправке доктора Леонида Рошаля. С ним, как оказалось, простой предприниматель из онлайн-конференции тоже встречался.

"Он как раз входил в комиссию по формированию поправок… Он предложил зафиксировать в Конституции трехуровневую ответственность власти за доступность медицинских услуг населению", - объяснил эксперт.

Трансляцию на пике смотрело более 220 человек. Некоторые из них писали в комментариях регионы, которые представляют: Петербург, Мурманск, Калининград, была даже Удмуртия. Отдельные люди недоумевали, почему про Конституцию им рассказывает бизнесмен. Пришедшие в комментарии оппозиционеры писали о юридической нелегитимности всенародного голосования. Некоторые предлагали пытаться стать наблюдателями во время этого процесса, когда бы он ни случился. Защитников поправок было мало, впрочем модератор игнорировала мнения и тех, и других, озвучивая лишь небольшую часть вопросов. Ровно через час вебинар закончился.

Сергей Еремеев