Заметив за собой слежку, главред "Проекта" обратился за помощью в СК

Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин, заподозрив, что за ним могут следить, решил обратиться за защитой в столичную прокуратуру и Следственный комитет. О злоключениях журналист поведал в беседе с "Медиазоной".

В заявлении, поданном в ведомства, он сообщил, что 7 апреля по пути из Ногинска в Москву он заметил, что за ним следует неизвестный автомобиль. Транспорт сопровождал его в общей сложности 100 км.

"Водитель машины повторял те же маневры, что выполнял и я: заезжал на бензоколонку, сворачивал во дворы, парковался, стараясь не привлекать к себе внимание. Стекла в автомобиле были полностью тонированы, поэтому разглядеть, кто в ней находился, не представлялось возможным", - поделился Баданин.

Журналист предположил, что за ним могут следить ввиду его профессиональной занятости. Прошлогодней осенью работники "Проекта" уже рассказывали о взломах и слежке после того, как они начали работать над материалами о российских наемниках в Африке и на Ближнем Востоке. Часто деятельность таких бойцов связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Зимой "Проект" рассказывал о том, какие видные чиновники владеют землей на Рублёвке.