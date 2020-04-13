Родственники потеряли осужденного фигуранта "московского дела" Суровцева

Мать фигуранта "московского дела" Сергея Суровцева, получившего 2,5 года колонии в рамках дела о "массовых беспорядках", потеряла сына: с ним уже три дня отсутствует какая-либо связь, передает "ОВД-Инфо" у себя в Telegram-канале.

Суровцев ранее находился в СИЗО - 20 апреля у него была назначена апелляция по приговору.

Напомним, в тюрьму молодой человек попал за то, что во время одного из прошлогодних несанкционированных митингов за честные выборы в Мосгордуму, пребывая на Тверской улице, схватил металлическое ограждение и ударил им росгвардейца Александра Островерхова по пальцам рук, после чего попытался заблокировать ему дорогу.

Суровцеву инкриминировали правонарушение по ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

Ранее сегодня другого фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова освободили в зале суда, превентивно снизив срок его заключения.