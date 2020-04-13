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11:45

Фигуранта "московского дела" Чирцова освободили в зале суда

фото ЗакС политика Фигуранта "московского дела" Чирцова освободили в зале суда

Участник московских протестов прошлого лета Никита Чирцов, чья вина состояла в том, что в толпе он оттолкнул полицейского, получил смягчение наказания от суда, передает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Александра Боркова.

Присужденный ему год колонии снизили до 11 месяцев заключения. Учитывая, что из-за пандемии коронавируса апелляцию на приговор так и не успели рассмотреть, активисту, продолжающему сидеть в СИЗО, зачли "день за полтора" и посчитали, что свой срок он уже отбыл.

Год колонии Чирцов получил от суда в декабре, не признав вину. Ожидается, что в ближайшие дни Чирцов покинет территорию курского следственного изолятора.

Инцидент, после которого молодого человека стало преследовать государство, имел место на несанкционированной акции протеста 27 июля. В тот день в центре Москвы полиция и Росгвардия действовали жестко. Количество задержаний перевалило за тысячу. За участие в том митинге более двух десятков людей подверглись уголовному преследованию. Все эти случаи принято, обобщая, называть "московским делом".

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