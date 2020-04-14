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14:56

Апелляцию Шестуна на перевод под домашний арест отклонили, продлив срок содержания в СИЗО до июня

фото ЗакС политика Апелляцию Шестуна на перевод под домашний арест отклонили, продлив срок содержания в СИЗО до июня

Сегодня в Московском областном суде рассматривалась апелляция экс-главы Серпуховского района на Александра Шестуна на перевод его из СИЗО под домашний арест. Заседание прошло без участия бывшего чиновника, но, как рассказали ЗАКС.Ру его родственники, судье понадобилось три минуты, чтобы принять решение: прошение отклонить, а арест продлить до 23 июня.

Адвокаты настаивали, что в условиях пандемии коронавируса содержание Шестуна, имеющего весомые проблемы со здоровьем, дома было бы оправданнее, однако служительница Фемиды сочла иначе.

"Мы указывали на существенные нарушения, с которыми был продлен срок содержания под стражей, указывали на то, что Подольский городской суд даже не исследовал никаких документов и иных доказательств в обоснование продления стражи", - поделился адвокат Олег Белов.

В свою очередь гособвинитель заявил, что жизни Шестуна в СИЗО ничего не угрожает, так как он полностью изолирован. Однако защита доводам прокурора не доверяет.

Постфактум заседания адвокаты бывшего чиновника решили подать жалобу в ЕСПЧ.

Ранее Шестун не смог пройти тест на коронавирус, поскольку в больнице при "Матросской тишине" их нет в наличии. С середины 2018 года он проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, настаивая на том, что дело против него полностью сфабриковано.

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