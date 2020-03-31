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16:57

Шестун в СИЗО не смог пройти тест на коронавирус

фото ЗакС политика Шестун в СИЗО не смог пройти тест на коронавирус

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, более полутора лет содержащийся под стражей по обвинению в крупном мошенничестве, получил отказ на свою просьбу о прохождении теста на наличие в организме коронавирусной инфекции, сообщила ЗАКС.Ру его супруга Юлия. Причиной тому стало отсутствие специальных тестов в главной тюремной больнице страны при "Матросской тишине".

Между тем Шестун, по словам его адвоката Аллы Кульбаевой, ввиду наличия диабета и других хронических болезней входит в группу риска, и именно этим объясняется желание пройти тест и ходатайство о переводе под домашний арест.

"Мы общались по телефону через стекло. У моего доверителя не было ни маски, ни перчаток. И если меня встречали сотрудники в масках, то, как он рассказал, у его сопровождающих никаких спецсредств не было", - рассказала юрист.

С середины 2018 года экс-чиновник проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками, периодически голодая в СИЗО. Свою вину он отрицает, называя происходящее с ним беспределом силовиков и их местью за его независимое поведение.

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