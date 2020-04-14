Настольные игры, экскурсии по тюрьмам и другие закупки в разгар пандемии

Финансовый и эпидемиологический кризисы наносят ощутимые удары по бюджетам муниципалитетов Петербурга. Неизвестно, сколько продлится пандемия, и эта неопределенность заставляет местные власти пересматривать свои ближайшие планы. Но отдельные администрации до сих пор объявляют конкурсы на проведение экскурсий и закупки инвентаря для праздников.

День Победы - 2 сентября

Для муниципальных образований Петербурга настают темные времена. Налогоплательщики, пополняющие местные бюджеты, в дни пандемии коронавируса теряют в доходах или вовсе простаивают без работы. Кроме того, в рамках поддержки Смольным малого бизнеса, планируется до конца 2020 года уменьшить ставку по упрощенной системе налогообложения с 6% до 3%.

Председатель совета муниципальных образований и глава Финляндского округа Всеволод Беликов в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что доходы органов местного самоуправления сокращаются в среднем наполовину. Президиум совета МО на днях провел онлайн-конференцию, на которой рекомендовал муниципалам определиться с приоритетными расходами. Рекомендовалось ограничивать муниципальные программы и переносить часть работ по благоустройству на 2021 год. В этом году посоветовали проводить только ямочный ремонт и работы, которые не терпят отложений.

И без подсказок совещательного органа понятно, что некоторые затраты придется откладывать, тем более, что никто не может сказать, ни как долго продлятся ограничительные меры, ни как скоро бизнес сможет оклематься от нанесенных ударов. Однако, судя по данным сайта госзакупок, затянуть потуже пояса пока готовятся не все местные администрации.

Если бы мы составляли рейтинг самых неожиданных апрельских муниципальных аукционов, то первое место стоило бы отдать закупке МО "Лиговка-Ямская". Местная администрация на проведение праздничных, тематических и досуговых мероприятий в 2020 году готова отдать 7,8 млн рублей. Конкурс был объявлен 7 апреля, заявки принимаются до 15-го.

Среди праздников, которые муниципалитет планирует организовать, - уличное мероприятие ко Дню Победы. В техническом задании указано, что подрядчик должен обеспечить сцену, украшенную воздушными шарами, организовать выступления артистов и обустроить фотозону, в которой любой желающий сможет сфотографироваться в ретроавтомобиле или с огнеметом "Шмель" на плече.

Более 3 млн рублей администрация готова отдать на серию экскурсий для жителей. Причем помимо традиционных автобусных выездов в пригороды, запланированы экскурсии по тюрьмам Петербурга в рамках реализации программы по профилактике правонарушений, а также посещения синагоги и дацана с целью профилактики экстремизма и межэтнических конфликтов.

В период с 1 апреля по 30 октября муниципалитет планирует провести "выездное патриотическое мероприятие" "Один день в армии". Судя по тому, что в программе, помимо стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова, есть уроки по спасению утопающего, организовать его надеются летом. Праздник милитаризма может обойтись бюджету в 308,4 тысячи рублей.

Конкурс администрации был объявлен на фоне конфликта между единороссами из совета МО "Лиговка-Ямская" и врио главы местной администрации Виктором Жданцевым. Последний утверждает, что от него за его независимость якобы пытаются избавиться, чтобы пригласить к руководству администрацией удобного человека. Появление почти восьмимиллионного конкурса в непростые времена дали возможность и местным представителям "Единой России" высказать свое недовольство Жданцевым.

Депутат "Лиговки-Ямской" Ольга Гнатюк заявила ЗАКС.Ру, что считает закупку "пилой во время чумы".

- Я хочу, чтобы муниципалитет работал и программы работали, а эту программу я считаю неэффективной, - добавила Гнатюк.

Она также отметила, что объявленный конкурс стал сюрпризом не только для депутатов, но и руководителя отдела закупок, бухгалтера и начальника орготдела администрации "Лиговки-Ямской". Врио главы местной администрации Жданцев сообщил ЗАКС.Ру, что по уставу муниципалитета не обязан ставить в известность об объявлении конкурса других сотрудников. Тем более, что те были в курсе планов на 2020 год - их утвердили еще в прошлом году, напомнил Жданцев. Он уверяет, что деньги на реализацию программ и организацию экскурсий в муниципалитете есть, а оптимизировать бюджетные траты врио главы планирует за счет сокращения штата администрации и упразднения муниципального казенного учреждения "Лиговка-Ямская".

- Сумма контракта сложилась из нескольких программ, которые обсуждались депутатами еще в 2019 году и были приняты местной администрацией еще до моего прихода. Я просто реализую постановление. Деньги на это есть: у нас есть переходящий остаток 17 миллионов, есть необоснованные траты на МКУ, это почти 8 миллионов. Кроме того, у нас большие траты на местную администрацию. У нас 21 человек трудоустроен, из них муниципальных служащих - 14. Я за то, чтобы оставить 10 человек, а сэкономленные деньги пустить на оплату социальных программ, - рассказал Жданцев.

Врио главы администрации уточнил, что даты проведения некоторых мероприятий могут быть скорректированы при составлении контрактов. В частности, он склоняется к тому, чтобы празднование Дня Победы провести 2 сентября, в день окончания Второй Мировой войны.

Пивзавод остается в силе

Многие муниципальные образования, вынужденные отказаться от публичных мероприятий к 9 мая, тем не менее, украшают территории своих округов ко Дню Победы. Администрация МО "Урицк" намерена к 30 апреля приобрести и установить на своем здании три российских триколора, красное знамя и баннер "Поздравляем с великим праздником Победы". Флагами, флажными консолями и другой праздничной атрибутикой будут украшены и несколько других соседних домов. Закупка уже завершена, контракт обошелся муниципалитету в 975,4 млн рублей.

Глава администрации МО "Урицк" Анна Ромашкина сообщила ЗАКС.Ру, что, какие бы ограничения ни вводились, у людей необходимо создать настроение Дня Победы.

- Мы не рассматриваем празднование 9 мая, но это пока. В любом случае, нужно, чтобы люди понимали, что этот праздник есть, - отметила Ромашкина.

Несколько муниципальных образований отменили закупки на организацию празднования 9 мая уже в апреле. Например, в МО "Остров Декабристов" конкурс на проведение праздничного концерта объявили 6 апреля, а уже через три дня решили от него отказаться. ЗАКС.Ру обратился за комментарием к заместителю главы местной администрации Армену Иваняну, но тот общаться по телефону отказался.

Все еще актуален другой апрельский конкурс "Острова Декабристов" - 304 тысячи рублей муниципалитет готов заплатить за печать информационных материалов для жителей округа. Судя по техзаданию, в дни пандемии коронавируса планируется издать по 1000 памяток о правилах поведения при аварии на химических и радиоактивных объектах, буклеты с правилами оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях и подготовке к режиму ЧС, брошюр о правилах пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты и прочих подобных материалов. Начальная стоимость контракта - 304 тысячи рублей. Поставить информационную продукцию необходимо до 25 июня.

Администрация МО "Константиновское" 6 апреля объявила аукцион на организацию автобусных экскурсий на пивной завод "Балтика", в православные храмы и к достопримечательностям петербургских пригородов. Всего запланировано 14 выездов, один из них - для людей с ограниченными возможностями. Муниципалитет готов выделить на это 717,9 тысяч рублей. Мероприятия планируется провести до 25 декабря. Точные даты предстоит определить администрации. Дозвониться до их представителей ЗАКС.Ру не удалось. В муниципалитете сообщили, что руководство занято обклейкой детских площадок сигнальными лентами.

Муниципальное образование № 78 в пятницу, 10 апреля, объявило конкурс на поставку настольных игр, но не для скучающих самоизолированных граждан, а для детей. Начальная цена закупки - 22,6 тысяч рублей. Комплекты игр вместе с шестью фоторамками и тремя наборами для рисования необходимо поставить к 15 мая. Рано или поздно детей, посещающих местные кружки, ждет сюрприз. Сейчас сотрудники местного МКУ развлекают их в онлайн-режиме.

Сергей Еремеев