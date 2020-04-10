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Муниципал

10 апреля, 19:07

В МО "Остров Декабристов" отменили закупку к празднованию Дня Победы

фото ЗакС политика В МО "Остров Декабристов" отменили закупку к празднованию Дня Победы

Муниципальная администрация МО "Остров Декабристов" отменила конкурс на организацию массового торжества к 9 мая. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен в понедельник, 6 апреля, но уже через три дня его отменили. Согласно техзаданию, мероприятие на 200 участников должно было пройти в помещении на Васильевском острове. В программе планировалось выступление артистов, танцевальный и музыкальный номера. Ведущий праздника должен был соответствовать уровню Николая Поздеева, Ирины Смолиной, Дмитрия Харатьяна, Бориса Демина, Дмитрия Дмитриева и Дмитрия Певцова.

ЗАКС.Ру попросил объяснить причину отмены закупки заместителя главы местной администрации Армена Иваняна. Давать комментарии по телефону он отказался, опасаясь самозванцев:

- Я даже по голосу не могу определить, вы корреспондент или кто еще. Если есть вопросы, вы в понедельник к нам приезжайте со своим корреспондентским удостоверением и редакционным заданием, - предложил он. 

Накануне отмены конкурса Иванян отказался комментировать "Фонтанке" планы муниципалов устроить праздник для ветеранов, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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