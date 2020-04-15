Вишневский призвал Беглова ежедневно рассказывать по ТВ о ситуации с коронавирусом

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский, выступая на заседании Заксобрания 15 апреля, заявил о проблемах информирования петербуржцев об актуальной информации по борьбе с коронавирусом.

По словам парламентария, чтобы информационный вакуум не заполнялся фейковой информацией, губернатору Александру Беглову и членам регионального оперативного штаба следует каждый вечер по часу в день выступать по телевидению, отвечая на вопросы горожан.

Предложение поддержал беспартийный депутат Максим Резник:

- Это проблема не информирования, а власти. Она настолько изолгалась, что в ситуации с коронавирусом доверие к ним не вернется.

Резник предложил коллегам настоять на том, чтобы каждую среду представители Смольного рассказывали на пленарных заседаниях Заксобрания о распространении COVID-19.

Оба депутата просили представителя городского правительства в ЗакСе Юрия Шестерикова ответить на вопрос, обсуждалась ли в Смольном возможность введения в Петербурге пропускного режима как в Москве. Прямого ответа Шестериков не дал.

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