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19:20

Депутат Госдумы Боярский: Сейчас любые меры поддержки бизнесу важны и необходимы

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Боярский: Сейчас любые меры поддержки бизнесу важны и необходимы

Депутат Государственной Думы от "Единой России" и бывший предприниматель Сергей Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что оценивает озвученные президентом Владимиром Путиным 15 апреля меры по поддержке бизнеса как правильный и оперативный шаг. Парламентарий считает самой важной мерой - прямую финансовую поддержку компаний, которые больше всего пострадали от кризиса и не сократили своих сотрудников. Таким предприятиям Путин предложил выделить деньги на погашение заработной платы сотрудников за апрель и май в объеме минимального размера оплаты труда на одного человека. Для пострадавшего бизнеса сейчас необходимы любые варианты поддержки, уверен Боярский.

- Сейчас речь идет не о сумме, а о принципе. Минимальный размер оплаты труда на то и минимальный, что это минимум. Но сейчас любые прямые меры поддержки для людей, для компаний, для того, чтобы переждать этот критический период, очень важны и необходимы, - заявил депутат.

Он добавил, что пострадали от кризиса многие предприятия. Однако, помочь всем прямыми выплатами невозможно, отметил парламентарий:

- Можно составить очень короткий список тех сфер, которые не пострадали от кризиса. Все остальные пострадали. Я не говорю, что надо всех обеспечить прямыми выплатами. Это невозможно, у нас не хватит никаких средств, бюджетов и возможностей. Где-то это могут быть меры законодательной поддержки, где-то отложенные налоговые возможности, где-то государственный заказ, который сейчас обеспечит заказами какие-то предприятия, и так далее. Механизмов масса. 

Сейчас эти меры принимаются, уточнил Боярский. По его словам, вся поддержка - результат оперативного и большого исследования потребностей рынка, людей и регионов.

Напомним, ранее 15 апреля президент России Владимир Путин предложил очередные меры помощи бизнесу, пострадавшему от кризиса во время эпидемии коронавируса. Среди вариантов поддержки повышение доступности кредитов и выделение денег части предприятий на погашение заработной платы сотрудников. 


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