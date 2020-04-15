18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:55

Путин ввел меры, увеличивающие доступность кредитов

фото ЗакС политика Путин ввел меры, увеличивающие доступность кредитов

В ходе видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин озвучил новый список экономических мер, призванных помочь частным предприятиям в сложный для них период пандемии коронавируса и связанной с ней самоизоляцией граждан.

Глава государства поручил чиновникам доработать список системообразующих предприятий "на основе внятных параметров" и гарантировать им возможность кредитования по ключевой ставке ЦБ.

Еще одна мера призвана повысить доступность кредитов, для чего Путин распорядился обеспечить гарантиями ВЭБ не менее трех четвертей всех зарплатных кредитов, которые должны коснуться наиболее пострадавших от кризиса компаний среднего и крупного бизнеса.

Кроме того, государство по решению президента направляет свыше 23 млрд на поддержку авиационной отрасли, которая пострадала из-за существенного ограничения перелетов, вызванного закрытием границ нынешней весной.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:54 Районные главы под ударами ЗакСа

20:46 Рыбопромысловым судам открыли навигацию

20:39 СМИ: Парад ко Дню Победы решили перенести

20:26 Горсуд оставил в силе заочный арест петербургского поисковика Коломицына

20:22 Глава Союза предпринимателей: На зарплату сотрудникам МСП надо выделить 40 тысяч

19:54 За сутки в Петербурге оформили 50 протоколов за появление в неположенных местах

19:23 Московская мэрия отменила скандальную закупку плитки за 16 млрд рублей

19:20 Депутат Госдумы Боярский: Сейчас любые меры поддержки бизнесу важны и необходимы

18:56 "Водоканал" закрыл уличные уборные

18:56 Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение карантина, перепутав с другой женщиной

18:29 Заразившимся COVID-19 врачам Смольный выплатит по 300 тысяч рублей

18:27 КГИОП ищет собственника для бронзовых скульптур XIX века в Московском районе

18:21 Вслед за Петербургом услуги каршеринга запретили и в Ленобласти

17:58 В годовщину пуска блокадного трамвая по Петербургу проехали ретро-вагоны

17:54 Чеченка обратилась к Кадырову за помощью: её отчитали и заставили извиниться

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru