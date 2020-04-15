Путин ввел меры, увеличивающие доступность кредитов

В ходе видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин озвучил новый список экономических мер, призванных помочь частным предприятиям в сложный для них период пандемии коронавируса и связанной с ней самоизоляцией граждан.

Глава государства поручил чиновникам доработать список системообразующих предприятий "на основе внятных параметров" и гарантировать им возможность кредитования по ключевой ставке ЦБ.

Еще одна мера призвана повысить доступность кредитов, для чего Путин распорядился обеспечить гарантиями ВЭБ не менее трех четвертей всех зарплатных кредитов, которые должны коснуться наиболее пострадавших от кризиса компаний среднего и крупного бизнеса.

Кроме того, государство по решению президента направляет свыше 23 млрд на поддержку авиационной отрасли, которая пострадала из-за существенного ограничения перелетов, вызванного закрытием границ нынешней весной.