Генпрокуратура обязала "Новую газету" удалить статью, возмутившую Кадырова

Статью "Новой газеты" о способах обращения с коронавирусными больными в Чечне, вызвавшую медиаскандал и гневную реакцию главы республики Рамзана Кадырова, потребовала удалить с сайта издания Генеральная прокуратура. Документ с этим решением имеется у самой редакции.

По мнению силовиков, материал содержит "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности". Какой именно фрагмент текста являет собой фейк, не уточняется.

Откликаясь на произведение Милашиной, в котором описывается, в частности, жестокое обращение с гражданами, Кадыров потребовал прекратить античеченскую "травлю", называя авторов и редакторов врагами и агентами Запада.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!", - гласило его двусмысленное заявление.

Если статья Елены Милашиной "Смерть от коронавируса - меньшее зло" не исчезнет с сайта до конца 16 апреля, предупредили в Генпрокуратуре, то страницу заблокирует Роскомнадзор.