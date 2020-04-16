Невзоров: Сочетание веры и коронавируса порождает любопытнейшее явление

Публицист Александр Невзоров порассуждал о связанном с пандемией коронавируса ограничении РПЦ в правах и реакции священнослужителей на новые условия существования. Бесспорно для него одно: инфекция COVID-19 де-факто оказалась сильнее бога, а значит, сделал он вывод, если что-то новое и вписывать в текст Конституции, то коронавирус. Кроме того, в связи с закрытием храмов для прихожан публицисту интересен меняющийся стиль диалога между светской и духовной властью.

"В Липецке Роскомнадзор прислал в местную епархию следующую бумагу: "Предписываю главе митрополии Епифанову Юрию Александровичу закрыть нафиг приходы". Вот просто Епифанов. Никаких митрополитов Арсениев больше нету, игрушки закончились. И власти Ленобласти – храбрый Дрозденко – решились выговорить страшные слова, что рост числа зараженных в области, в частности, в Рощино, объясняется активностью верующих", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Более строгий тон, как представляется Невзорову, вызван "поповским бунтом": в провинции далеко не все настоятели храмов и митрополиты проявили покорность, продолжая устраивать многолюдные службы. Публицист называет в числе таких примеров "антисанитарные нелепые выходки в Ростове, в Воронеже, в Кенигсберге, в Екатеринбурге, в Нижегородской области, во Владивостоке".

Второй день подряд в России фиксируется свыше трех тысяч новых граждан, заболевших инфекцией.