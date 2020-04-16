Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 3,5 тысячи за день

За последние сутки в России подтверждены 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 27,9 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Почти половина новых случаев зафиксирована в Москве: 1370. 467 человек заболели в Подмосковье, в Петербурге – 154. В Мурманской области прибавился 41 случай заражения, в Коми – 39, в Ленобласти – 32, в Новгородской области – 27, в Вологодской области – 15. В Калининградской области заболели еще 8 человек, в Псковской – 5, в Архангельской – 1.

Зафиксировано 34 смерти, из них две – в Петербурге. Всего за весь период наблюдения от коронавируса в России умерли 232 человек. Выздоровели 2304.