Врио губернатора Архангельской области выступил против мусорного полигона на Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в разговоре с "Эхом Севера" заявил, что выступает против строительства мусорного полигона на Шиесе.

"Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определённая юридическая работа, но я в целом буду выступать против", - сказал Цыбульский.

По его словам, сейчас его силы и время отнимает борьба с распространением коронавирусной инфекции в регионе. "Но в ближайшее время, когда я больше погружусь в детали, уверен, наступит понимание того, каким образом нам надо действовать, чтобы проекта на станции Шиес не было", - добавил врио губернатора.

Цыбульский стал врио губернатора Архангельской области 2 апреля, после того, как в отставку ушел Игорь Орлов. У последнего был конфликт с экоактивистами, выступавшими против строительства свалки на Шиесе.