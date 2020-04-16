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17:26

Суд вновь перенес заседание по делу Константина Котова

фото ЗакС политика Суд вновь перенес заседание по делу Константина Котова

Мосгорсуд снова отложил заседание по делу активиста Константина Котова, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Заседание отложили до 20 апреля для подготовки к прениям сторон. По словам Бирюкова, судья отказывал в удовлетворении всех ходатайств и стремился закончить слушание сегодня. Он предположил, что судья может снизить срок Котову до одного года или освободить, засчитав уже отбытое наказание, но признав виновным. Защита намерена обжаловать любое решение, связанное с признанием Котова виновным.

14 апреля заседание отложили из-за того, что из материалов дела пропала видеозапись задержания Котова.

Котов был осужден на четыре года колонии в сентябре 2019 года по ст. 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения правил проведения митинга). Случилось это после его участия в несогласованной акции протеста в Москве летом того же года.

Конституционный суд за пару лет до этого указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. СПЧ указывал на то, что суд не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину активиста, к тому же суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти.

Дело вызвало большой резонанс, в итоге президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора Котову, и Генпрокуратура настояла на пересмотре дела.  

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