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13:26

КПРФ планирует украсить улицы Петербурга билбордами с Лениным

фото ЗакС политика КПРФ планирует украсить улицы Петербурга билбордами с Лениным

Петербургское отделение КПРФ намерено установить на улицах города четыре билборда, приуроченных к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, сообщила первый секретарь горкома компартии Ольга Ходунова в ходе онлайн-брифинга 17 апреля.

"Не только реклама, навязчивая, подчас неэстетичная, должна быть на улицах нашего города. Улицы города должны быть отражены знаковыми фигурами, которые несли культуру Российской Федерации, развивали науку Российской Федерации, развивали философскую мысль", - заявила Ходунова.

Она также сообщила, что 22 апреля, в день рождения вождя пролетариата, члены КПРФ планируют возложить цветы у всех памятников Ленину в Петербурге. Коммунистка отметила, что участники этой акции будут соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. По ее словам, церемонию возложения будут транслировать онлайн.

"Я поздравляю всех тех, кто отстаивает социалистическую идею, кто понимает, что капитализм не вечен, как не вечна пандемия наша сегодняшняя. Пройдет пандемия, пройдет и капитализм", - поздравила Ходунова.

Напомним, ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что в Москве 22 апреля пройдет традиционная акция у мавзолея на Красной площади.


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