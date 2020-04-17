За 2019-й год Дрозденко стал богаче на миллион рублей

Первые лица Ленинградской области опубликовали на сайте регионального правительства декларации о своих доходах за 2019 год.

Из нового документа следует, что губернатор Александр Дрозденко за прошедший год стал богаче на миллион: за 2018 год он заработал чуть больше 5 млн рублей, а за 2019 год - 6 млн 7 тысяч рублей. В собственности у него числятся легковой автомобиль Volvo, квадроцикл Yamaha, мотоцикл Harley Davidson и два прицепа, а также квартира и жилой дом (оба объекта недвижимости имеют площадь немногим более 300 кв. метров).

Как и прежде, декларация жены губернатора выглядит более представительно. Она сохранила за собой восемь объектов недвижимости. Помимо них, женщине принадлежат доли от квартиры и от автостоянки. Ее годовой доход составил более 16,2 млн рублей.