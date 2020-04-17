Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Совет Федерации одобрил законопроект о переносе празднования Дня окончания Второй мировой войны в России со 2 на 3 сентября, передает РИА "Новости".

Напомним, 15 апреля Совета при президенте по правам человека призвал Совфед отклонить этот законопроект. Правозащитники обратили внимание на то, что в России 3 сентября - это день памяти жертв теракта в школе №1 Беслана.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вокруг совпадения этих двух дат поднята "избыточная шумиха". По ее мнению, не надо "политизировать и драматизировать" это обстоятельство.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о переносе празднования окончания Второй мировой войны 14 апреля. Официально война была окончена, когда 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. Однако авторы инициативы предложили перенести памятную дату на один день, считая, что это поспособствует "укреплению исторических основ и патриотических традиций, сохранению исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечению достойной памяти погибших при защите Отечества".

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