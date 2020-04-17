КГИОП оспаривает в суде работы в старинном доме на Васильевском острове

Чиновники из КГИОП подали иск на организацию, ведущую наружные работы на дореволюционном двухэтажном здании по адресу 15 линия Васильевского острова, 64, с требованием восстановить первоначальный вид объекта. Их недовольство вызвало появление прошлой весной надстройки в виде мансарды, о чем пишет специализированное издание "Канонер".

Мансарда, в свою очередь, возникла взамен старой крыши со слуховыми окнами, которую просто ликвидировали. По мнению руководства КГИОП, все эти действия находятся за рамками закона: со стороны ответчика не было попыток представить чиновникам необходимую в таких случаях проектную документацию.

Здание 1854 года постройки находится во дворе и не выходит на саму линию. Его собственником, на которого и подало в суд подразделение Смольного, является ООО "Алиганс".