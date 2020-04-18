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9:00

Спикер ЗакСа Макаров отчитался о 4,1 млн рублей годового дохода

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа Макаров отчитался о 4,1 млн рублей годового дохода

Председатель Законодательного собрания Петербурга и глава регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров за 2019 год заработал 4,1 млн рублей.  Сведения о доходах депутатов городского парламента были опубликованы вечером 17 апреля.

У спикера ЗакСа нет ни квартир, ни домов, зато имеется автомобиль "Волга" ГАЗ-2411.  По итогам 2018 года доход Вячеслава Макарова составлял 4 млн рублей. Недвижимости за ним так же не числилось. 

Годовой доход супруги Макарова составил 177,5 тысяч рублей. В ее собственности числятся половина земельного участка площадью 802 кв.м, доли в квартире и садовом доме, а также целая собственная квартира. 

Брат спикера ЗакСа, депутат МО "Ланское" (ранее "Черная речка") Василий Макаров по итогам 2019 года заработал лишь 402,5 тысячи рублей, что на 598 тысяч рублей меньше его годового дохода за прошлый отчетный период. В собственности у него имеется только квартира площадью 33 кв.м.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что самый богатый депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Рассудов отчитался о 120,9 млн рублей годового дохода. 


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