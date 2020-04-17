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17 апреля, 23:24

Годовой доход самого богатого депутата ЗакСа Петербурга сократился на 392 млн рублей

фото ЗакС политика Годовой доход самого богатого депутата ЗакСа Петербурга сократился на 392 млн рублей

Депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции КПРФ Александр Рассудов заработал в 2019 году 120,9 млн рублей. Это на 392 млн рублей меньше, чем за прошлый отчетный период. Однако даже после таких значительных потерь Рассудов остается самым состоятельным парламентарием.

Сведения о доходах депутатов Законодательного собрания были опубликованы поздним вечером 17 апреля. 

В собственности у депутата КПРФ Рассудова в совместной собственности с женой остались пять земельных участков, общая площадь которых составляет 74,3 тысячи кв.м. А вот шестой участок (18,6 тысяч кв.м) в его сведениях о доходах и имуществе больше не указан. Кроме того, у Рассудова есть доли в трех квартирах, пять нежилых помещений и машино-место. В гараже у депутата остался прежний Land Rover, а вот Мерседес GL350 больше за ним не числится. 

А вот супруга Рассудова наоборот увеличила свой годовой доход: с 18,4 млн рублей до 69,7 млн рублей. Помимо совместной собственности с мужем-депутатов, она владеет двумя квартирами целиком и долей в еще одной. Кроме того у нее, как и прежде, имеются апартаменты и машино-место в Испании. Ездит супруга Рассудова тоже на автомобиле Land Rover.

Годовой доход бывшего председателя совета директоров строительного холдинга "Лидер Групп" Александра Рассудова в год его избрания в Законодательное собрание в 2016 году составлял 775,7 млн рублей. Годом позже - 843,5 млн рублей. В 2018 году он заработал 513 млн рублей

Сам Рассудов неоднократно заявлял, что опубликованные на сайтах сведения о доходах "ничего не показывают". Сам он выступает за то, что следить надо не только за доходами, но и расходами депутатов и чиновников.

 


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