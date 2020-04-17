Годовой доход самого богатого депутата ЗакСа Петербурга сократился на 392 млн рублей

Депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции КПРФ Александр Рассудов заработал в 2019 году 120,9 млн рублей. Это на 392 млн рублей меньше, чем за прошлый отчетный период. Однако даже после таких значительных потерь Рассудов остается самым состоятельным парламентарием.

Сведения о доходах депутатов Законодательного собрания были опубликованы поздним вечером 17 апреля.

В собственности у депутата КПРФ Рассудова в совместной собственности с женой остались пять земельных участков, общая площадь которых составляет 74,3 тысячи кв.м. А вот шестой участок (18,6 тысяч кв.м) в его сведениях о доходах и имуществе больше не указан. Кроме того, у Рассудова есть доли в трех квартирах, пять нежилых помещений и машино-место. В гараже у депутата остался прежний Land Rover, а вот Мерседес GL350 больше за ним не числится.

А вот супруга Рассудова наоборот увеличила свой годовой доход: с 18,4 млн рублей до 69,7 млн рублей. Помимо совместной собственности с мужем-депутатов, она владеет двумя квартирами целиком и долей в еще одной. Кроме того у нее, как и прежде, имеются апартаменты и машино-место в Испании. Ездит супруга Рассудова тоже на автомобиле Land Rover.

Годовой доход бывшего председателя совета директоров строительного холдинга "Лидер Групп" Александра Рассудова в год его избрания в Законодательное собрание в 2016 году составлял 775,7 млн рублей. Годом позже - 843,5 млн рублей. В 2018 году он заработал 513 млн рублей.

Сам Рассудов неоднократно заявлял, что опубликованные на сайтах сведения о доходах "ничего не показывают". Сам он выступает за то, что следить надо не только за доходами, но и расходами депутатов и чиновников.

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