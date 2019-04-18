Рассудов заработал 513 млн рублей и остался самым богатым депутатом ЗакСа

Доход депутата Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Александра Рассудова в 2018 году составил 513 млн рублей. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе парламентариев, опубликованных вечером 18 апреля на сайте ЗакСа.

Рассудов остается богатейшим петербургским депутатом, несмотря на то, что его доход по сравнению с 2017 годом уменьшился на 330 млн рублей.

Уменьшилось и количество недвижимости, которой владеет член КПРФ. Если по итогам 2017 года он задекларировал 22 земельных участка, то годом позже только 6 наделов. Ему также принадлежат доли в трех квартирах, четыре нежилых помещения и место в паркинге. За год он перестал быть собственником 21 квартиры, 8 нежилых помещений и 2 мест в паркинге.

Он по-прежнему владеет двумя автомобилями: Мерседес GL350 и Land Rover Range Rover. Еще один Land Rover Range Rover - у супруги. На жену депутата также записаны апартаментами в Испании площадью 117 кв. м с парковочным местом.

Вторым по уровню дохода за 2018 год в ЗакСе стал Максим Яковлев из ЛДПР, заработавший 14,3 млн рублей. Годом раньше он задекларировал 3 млн рублей.

Единоросс Сергей Никешин задекларировал 11,1 млн рублей. Его доход за год вырос на 1,8 млн рублей.

Ни один из других депутатов Заксобрания в 2018 году не отчитался о личном доходе, превышающем 10 млн рублей.

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