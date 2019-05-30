Доходы не для печати: кому нужны декларации и зачем?

Некоторые вице-губернаторы, главы комитетов и районов избежали публикации своих деклараций о доходах, которые необходимо предоставлять раз в год. Часть из них пришла в петербургскую власть только в 2019 году, но, к примеру, пятеро «новичков» на руководящих постах в администрации работали в Смольном и в 2018 году, только на других должностях, и получали зарплату из бюджета. Какой закон это регламентирует и зачем знать о заработке госслужащих - рассказали опрошенные ЗАКС.Ру эксперты.

Не обязаны

Правительство, администрации районов и комитеты Петербурга на этой неделе закончили публиковать сведения о доходах, расходах и имуществе своих сотрудников. Такую информацию чиновники должны подавать ежегодно до 30 апреля, согласно Федеральному закону от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». То есть госслужащие обязаны были предоставить информацию о доходах за отчетный 2018 год до 30 апреля 2019 года. Закон Санкт-Петербурга от 26.02.2010 № 69-26 обязывает служащих опубликовать декларации на сайте госоргана в течение 14 дней после окончания срока подачи документов.

Однако, в опубликованных документах Смольного нет информации о доходах, расходах и имуществе многих чиновников, несмотря на апрельское напоминание врио губернатора Александра Беглова о том, что зарплату они получают от жителей города и обязаны для них стараться. «Во власти должны работать честные люди», - заявил тогда временный глава города.

На сайте администрации Петербурга не опубликовали информацию о доходах «новичков» Смольного, которые получили свои должности в 2019 году. В их числе одобренные в январе Законодательным собранием вице-губернаторы Любовь Совершаева, Эдуард Батанов, Николай Линченко, Евгений Елин, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.

Первый месяц 2019 года выдался насыщенным. Врио губернатора назначил новых председателей комитетов Валерия Москаленко (комитет по экономической политике), Юрия Калабина (по промышленной политике), Романа Голованова (по инвестициям), Валерия Калугина (КИО), Дмитрия Лисовца (по здравоохранению) и Александра Бельского (территориального развития).

Также в январе свои должности заняли главы других комитетов: Ольга Аришина (комитет по вопросам законности), Наталья Антюх (по физической культуре и спорту), Юлия Аблец (по молодежной политике). Одновременно с ними управлять Курортным районом начала Наталья Чечина.

Помимо этого, в общий доступ не поступили декларации ещё четырех новых глав районов: Эдуарда Ильина (Василеостровский район), Константина Серова (Фрунзенский), Олега Фадеенко (Красносельский) и Максима Мейксина (Центральный). В марте произошло последнее назначение перед месяцем подачи деклараций – Владимир Рябовол начал руководить комитетом по печати.

Все они имели полное право не передавать информацию о своих доходах и имуществе для публикации. В ответ на запрос ЗАКС.Ру ведомства сослались на Методические рекомендации министерства труда России о предоставлении информации о доходах в 2019 году. Согласно документу, государственные служащие не обязаны отчитываться о доходах, если устроились на работу после 31 декабря отчетного года. В данном случае это 31 декабря 2018 года.

До этого все приходящие на службу до апреля отчитывались о доходах. В частности, комитет по делам Арктики создали в феврале 2018 года, но все устроившиеся туда на работу сотрудники представили данные о своих доходах и имуществе за 2017 год. Главу комитета Германа Широкова назначили только в апреле 2018 года - он тоже рассказал о заработке до новой должности. До назначения в комитет Широков был советником губернатора.

Другой пример прежних порядков открытости - в 2018 году вместе со всеми сотрудниками опубликовали данные заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаила Королева. При этом, пост в ведомстве он занял в марте 2018 года.

Некоторые чиновники, чьи декларации не опубликовали в 2019 году, раньше уже трудились в Смольном и получали зарплату из бюджета. В частности, новые главы Василеостровского и Красносельского районов Ильин и Фадеенко были заместителями главы Фрунзенского района, а новый глава Центрального района Мейксин руководил комитетом по промышленной политике. Константин Серов в 2018 году являлся вице-губернатором Петербурга.

Валерий Москаленко место работы не менял, только должность: из заместителя председателя комитета он был повышен до председателя. Все эти пять чиновников ушли с прошлых постов до даты, когда необходимо подавать декларации, а так как на новые должности они пришли после 31 декабря 2018 года, то и тут не обязаны публиковать свои доходы.

Помимо этого, работать в Смольном в ноябре прошлого года начала Любовь Совершаева, возглавив аппарат губернатора. Однако, как вице-губернатора её утвердили только в январе 2019 года, что дало ей право не публиковать сведения о доходах. Пресс-служба администрации Петербурга на момент публикации материала не ответила на запрос ЗАКС.Ру о неопубликованных декларациях вице-губернаторов.

Но хотелось бы

В ведомствах Смольного заявили, что «новоприбывшие» подавали данные о своих доходах при устройстве на работу, но публиковать их с остальными не обязаны. Все поступившие декларации проверяются внутренними органами на коррупционный фактор, сообщил руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» в Петербурге Дмитрий Сухарев. Он считает, что документы могут проверяться «сквозь пальцы» – и в этом случае важно, чтобы доступ к информации имели и обычные граждане.

- Надо понимать, что декларации проверяются, но проверяются, может быть, недостаточно хорошо. Поэтому возникают ситуации, когда граждане видят декларации и начинают обращаться, жаловаться. Или журналисты это (несоответствие доходов и расходов – прим. ЗАКС.Ру) находят и начинают писать статьи, и дальше это уходит в правоохранительные органы в том числе. Гражданский контроль – это очень важная часть, которая не позволяет тем же самым чиновникам, которые проверяют других чиновников, спустить на тормозах или пропустить нарушения, — заявил Сухарев.

Публикация информации о доходах и имуществе государственных и муниципальных служащих – это серьезная антикоррупционная мера, считает начальник муниципальной кампании петербургского штаба Навального Александр Шуршев, в прошлом также эксперт «Трансперенси» и ФБК. По его словам, из деклараций о доходах можно понять, честен ли чиновник.

- Например, если неожиданно появилось какое-то имущество в этом году, а за последние три года из аналогичных деклараций видно, что дохода на это имущество не хватало. Соответственно, возникают вопросы, - рассказал Шуршев.

Сухарев уверен, что публикация деклараций отрезвляет чиновников. Он пояснил, что за недостоверные сведения чиновника могут уволить или лишить мандата, а за несоответствие доходов и расходов могут отнять дорогостоящую покупку. Государственным и муниципальным служащим уже не так легко вести незаконную деятельность, считает Сухарев.

- Декларирование очень сильно заставляет [недобросовестных чиновников] прятать ещё глубже «теневые доходы». И зачастую чиновник подумает: «Ну зачем мне всё это? Я лучше не буду чиновником, буду заниматься бизнесом». Ведь когда заставили сдавать сведения о доходах муниципальных депутатов, это случилось относительно недавно, у нас какой-то массовый исход случился, - сказал руководитель центра.

В ноябре 2017 года Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект, который обязывал муниципалов декларировать доходы, расходы и имущество. По данным комитета территориального развития, о доходах в 2018 году не отчиталось 24 мундепа. Отставки муниципалов из-за неправильных или несданных деклараций продолжаются в 2019 году.

До публикации доходят «укороченные» версии деклараций. В них не уточняются адреса недвижимости и то, какая сумма чиновником была заработана, а какая получена, например, с процентов от акций. По мнению депутата Законодательного собрания от КПРФ Александра Рассудова, декларации российских чиновников «ничего не показывают». Он считает, что следить надо не за доходами, а за расходами.

- Потому что продали квартиру, и не важно, за сколько вы её приобрели до этого, сейчас эта сумма, которую получите от продажи квартиры, будет засчитана вам в доход. Хотя потом, через месяц, вы будете подавать данные в налоговую, и они будут кардинально отличаться от того, что было обозначено в этих декларациях. Поэтому эта «филькина грамота» никому не нужна, - заявил Рассудов.

Парламентарий уже не первый год говорит о недостатках системы публикации сведений о доходах в России.

- Как у нас обычно полковники то ФСБ, то МВД… Давайте поднимем их декларации, посмотрим, сколько у них было доходов? Не такие большие, чтобы потом у них вывозили 12 млрд, не считая другого имущества. Декларация выполнила свою задачу в их случае? — задается риторическим вопросом депутат.

С необходимостью улучшать систему декларирования расходов и доходов согласны и Шуршев с Сухаревым. Они считают, что необходимо создать единый сайт для публикации всех деклараций, единую форму документа и единый орган, который будет принимать и публиковать данные чиновников.

- Это будет удобно для контролирующих органов, которые смогут всегда зайти и посмотреть, а дальше уже глубже получить какой-то доступ. И это будет удобно для тех же самых государственных и муниципальных служащих, многие из которых зачастую просто не знают, как подавать сведения о доходах, - уверен Сухарев.

Помимо этого, необходимо расширить список публикуемых данных, заявил Шуршев. В частности, сведения о зарплате и акциях, уточнил представитель штаба Навального.

- Наверно, какие-то сведения можно было бы более подробно представить. Если человек соглашается занимать ту или иную должность, то он берет на себя повышенные обязательства перед обществом и должен подавать декларации, и предоставлять все сведения. Если он на это не согласен, значит, он не должен работать на госслужбе, - считает Шуршев.

София Саттарова

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