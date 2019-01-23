ЗакС утвердил Совершаеву на должности вице-губернатора Петербурга

Депутаты петербургского парламента 23 января проголосовали за утверждение в должности вице-губернатора Петербурга по внутренней политике главу аппарата врио губернатора Александра Беглова Любовь Совершаеву.



Совершаева стала единственной из шести представленных депутатам кандидатов, которая не только ответила на вопросы парламентариев, но и сама сделала заявление в адрес оппозиционных депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника.

Совершаева обвинила их в желании “хайпануть” из-за их критики в адрес главы города.



Задать вопросы врио губернатора депутаты не смогли - Беглов покинул зал заседаний, услышав критику в свой адрес со стороны Резника.



Позже единоросс Андрей Анохин объяснил, что Беглов ушел не из-за речи Резника, а потому, что ему нужно было идти работать.



Выступления оппозиционеров Анохин назвал “хамскими”. Он также заявил, что некоторых его коллег нужно проверить “на политическую коррупцию”.



В поддержку Совершаевой проголосовали 43 депутата, двое высказались против.

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