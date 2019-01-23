Совершаева обвинила Резника и Вишневского в желании “хайпануть”

Глава аппарата врио губернатора Петербурга Любовь Совершаева обвинила депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Максима Резника в самопиаре за счет критики главы города.

- На молодежном языке это называется “хайпануть”. Хайпануть - самое простое, что вы сегодня могли сделать, - заявила она с трибуны ЗакСа перед голосованием по ее кандидатуре на должность вице-губернатора Петербурга.

Она также отметила, что Резник красиво говорит с трибуны и постоянно критикует Александр Беглова, но якобы засылал к ней “казачков”, чтобы заручиться поддержкой по вопросу парламентского расследования качества уборки снега в Петербурге.

Ранее Резник несколько раз за заседание выступал с критикой в адрес Беглова. Депутат, в частности, заявил, что Смольный тратит слишком много усилий на пиар.

- “Лопата Беглова” - не палочка Гарри Поттера. Ей взмахнешь, но снег не исчезнет, - пошутил Резник с трибуны.

Во время его первого критического выступления, глава города, услышав критику в свой адрес, встал и демонстративно покинул зал заседаний.

Позже о своей неподдержке всех предложенных Бегловым кандидатов в вице-губернаторы заявил лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский.

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