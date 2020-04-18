Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

16:15

Певица-депутат Михальчик заработала за год 2 млн рублей

фото ЗакС политика Певица-депутат Михальчик заработала за год 2 млн рублей

Выпускница "Фабрики звезд" и муниципальный депутат МО "Сергиевское" Юлия Михальчик отчиталась о доходе в 2 млн рублей за 2019 год. Совет муниципалитета опубликовал декларации на своем сайте. 

В собственности у певицы есть квартира, автомобиль Mercedes-Benz GLE-450 и доля в еще одной квартире.

По величине годового дохода Михальчик на шестом месте в своем муниципалитете. Ее обошли депутаты Михаил Поляков (3,3 млн рублей), Татьяна Татюшкина (3,2 млн рублей), Татьяна Лебединец (2,9 млн рублей), Инна Гиргина (2,1 млн рублей) и Ольга Захарченко (2,1 млн рублей).

От 1 до 2 миллинов рублей за год в МО "Сергиевское" заработали глава муниципалитета Татьяна Душина (1,1 млн рублей), Владимир Вальков (1,3 млн рублей), Наталья Моисеенкова (1,3 млн рублей), Ольга Шувалова (1,9 млн рублей), Светлана Белехова (1,7 млн рублей), Юлия Волосова (1,9 млн рублей), Илья Машков (1,2 млн рублей), Елена Попова (1,2 млн рублей) и Алексей Черезов (1,4 млн рублей).

Меньше миллиона заработали только Светлана Игнатьева (677 тысяч рублей), Станислав Иванов (560 тысяч рублей), Константин Скачков (401 тысяча рублей), Надежда Абалова (71 тысяча рублей) и Елена Амосова (34 тысячи рублей).

По итогам выборов в сентябре 2019 года в совет МО "Сергиевское" прошли семь самовыдвиженцев и 13 представителей "Единой России". При этом семь избравшихся единороссов уже были депутатами в прошлом созыве. Выборы в "Сергиевском" сопровождались скандалами. Кандидаты от разных партий и самовыдвиженцы не могли даже подать документы на выдвижение в избирательную комиссию: ИКМО то меняла адрес, то была закрыта, то перед ее дверями выстраивались фейковые очереди. В итоге избирательная комиссия МО "Сергиевское" была расформирована судом по иску Горизбиркома в ноябре 2019 года. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Абалова Надежда Александровна 
Амосова Елена Александровна
Белехова Светлана Леонидовна 
Вальков Владимир Геннадьевич
Волосова Юлия Евсеевна 
Гиргина Инна Николаевна
Душина Оксана Николаевна 
Захарченко Ольга Сергеевна 
Иванов Станислав Дмитриевич 
Игнатьева Светлана Владимировна 
Лебединец Татьяна Николаевна 
Машков Илья Александрович 
Михальчик Юлия Сергеевна
Моисеенкова Наталья Владимировна
Поляков Михаил Ильич 
Попова Елена Валерьевна 
Скачков Константин Николаевич
Тятюшкина Татьяна Игоревна 
Черезов Алексей Владимирович 
Шувалова Ольга Андреевна
 
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
0
0
 Абалова Надежда Александровна 
0
0
 Амосова Елена Александровна
0
0
 Белехова Светлана Леонидовна 
0
0
 Вальков Владимир Геннадьевич
0
0
 Волосова Юлия Евсеевна 
0
0
 Гиргина Инна Николаевна
0
0
 Душина Оксана Николаевна 
0
0
 Захарченко Ольга Сергеевна 
0
0
 Иванов Станислав Дмитриевич 
0
0
 Игнатьева Светлана Владимировна 
0
0
 Лебединец Татьяна Николаевна 
0
0
 Машков Илья Александрович 
0
0
 Михальчик Юлия Сергеевна
0
0
 Моисеенкова Наталья Владимировна
0
0
 Поляков Михаил Ильич 
0
0
 Попова Елена Валерьевна 
0
0
 Скачков Константин Николаевич
0
0
 Тятюшкина Татьяна Игоревна 
0
0
 Черезов Алексей Владимирович 
0
0
 Шувалова Ольга Андреевна

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
16:15 Муниципал: Певица-депутат Михальчик заработала за год 2 млн рублей

15:51 ЛДПР призывает полицию помешать КПРФ возложить цветы к мавзолею Ленина

14:48 СМИ: Смольный готов организовать десятки КПП в Петербурге при введении пропускного режима

13:55 Путин поручил кабмину подготовить прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией

12:58 И.о. замглавы Хакасии задержали при получении взятки в 2 млн рублей

12:30 Муниципал: Прокуратура нашла нарушения в выплате зарплаты экс-замглаве администрации МО "Пороховые"

11:38 Виталий Беженарь назначен главным акушером Петербурга

10:43 Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 4,7 тысяч человек

10:28 Путин продлил срок подачи деклараций о доходах чиновников до августа

9:00 Спикер ЗакСа Макаров отчитался о 4,1 млн рублей годового дохода

17 апреля, 23:24 Годовой доход самого богатого депутата ЗакСа Петербурга сократился на 392 млн рублей

17 апреля, 21:32 При Беглове правительство стало богаче

17 апреля, 20:54 У БКЗ "Октябрьский" сносят кассовые павильоны

17 апреля, 20:28 На Пасху в древнем храме Старой Ладоги споет солист Мариинки

17 апреля, 20:12 Смольный расширит список медработников, которым доплатят за лечение COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru