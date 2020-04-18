Певица-депутат Михальчик заработала за год 2 млн рублей

Выпускница "Фабрики звезд" и муниципальный депутат МО "Сергиевское" Юлия Михальчик отчиталась о доходе в 2 млн рублей за 2019 год. Совет муниципалитета опубликовал декларации на своем сайте.

В собственности у певицы есть квартира, автомобиль Mercedes-Benz GLE-450 и доля в еще одной квартире.

По величине годового дохода Михальчик на шестом месте в своем муниципалитете. Ее обошли депутаты Михаил Поляков (3,3 млн рублей), Татьяна Татюшкина (3,2 млн рублей), Татьяна Лебединец (2,9 млн рублей), Инна Гиргина (2,1 млн рублей) и Ольга Захарченко (2,1 млн рублей).

От 1 до 2 миллинов рублей за год в МО "Сергиевское" заработали глава муниципалитета Татьяна Душина (1,1 млн рублей), Владимир Вальков (1,3 млн рублей), Наталья Моисеенкова (1,3 млн рублей), Ольга Шувалова (1,9 млн рублей), Светлана Белехова (1,7 млн рублей), Юлия Волосова (1,9 млн рублей), Илья Машков (1,2 млн рублей), Елена Попова (1,2 млн рублей) и Алексей Черезов (1,4 млн рублей).

Меньше миллиона заработали только Светлана Игнатьева (677 тысяч рублей), Станислав Иванов (560 тысяч рублей), Константин Скачков (401 тысяча рублей), Надежда Абалова (71 тысяча рублей) и Елена Амосова (34 тысячи рублей).

По итогам выборов в сентябре 2019 года в совет МО "Сергиевское" прошли семь самовыдвиженцев и 13 представителей "Единой России". При этом семь избравшихся единороссов уже были депутатами в прошлом созыве. Выборы в "Сергиевском" сопровождались скандалами. Кандидаты от разных партий и самовыдвиженцы не могли даже подать документы на выдвижение в избирательную комиссию: ИКМО то меняла адрес, то была закрыта, то перед ее дверями выстраивались фейковые очереди. В итоге избирательная комиссия МО "Сергиевское" была расформирована судом по иску Горизбиркома в ноябре 2019 года.