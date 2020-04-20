Подозреваемого во взятке и.о. замглавы Хакасии отстранили от должности

Исполняющий обязанности замглавы Хакасии Сергей Новиков отстранен от должности, сообщается на сайте регионального правительства.

Новикова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Ранее его задержали при получении 2 млн рублей. По версии следствия, чиновник требовал не менее 12 млн рублей от строительной компании за помощь с заключением контракта на строительство корпусов местного психоневролгического интерната.

"Конечно, окончательное решение о виновности вынесет суд, но могу сказать мое мнение. Если он действительно совершил это вопиющее преступление, наказание должно быть максимально суровым", - заявил глава Хакасии Валентин Коновалов, добавив, что "вор должен сидеть в тюрьме".

Новиков курировал в регионе министерство строительства и ЖКХ, министерство транспорта и комитет энергетики. Теперь за эти области будут отвечать другие чиновники.