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13:47

Сведения о доходах двух депутатов МО "Смольнинское" не были опубликованы

фото ЗакС политика Сведения о доходах двух депутатов МО "Смольнинское" не были опубликованы

Депутаты муниципального совета МО "Смольнинское" Борис Гудков и Алексей Шавлов не предоставили декларации об имуществе и доходах за 2019 год. Шавлов представляет в совете "Единую Россию", а самовыдвиженец Гудков входит в состав команды активистов "Центральный район за комфортную среду обитания".

Информации о доходах мундепов не оказалось в сводной отчетной таблице членов местного совета, опубликованной на днях на сайте муниципалитета. Это может служить основанием для лишения их депутатских мандатов.

Срок предоставления деклараций закончился 1 апреля. Однако на днях президент Владимир Путин издал указ о продлении до 1 августа периода предоставления деклараций для федеральных чиновников. В документе, в частности, указывается, что региональные власти России могут руководствоваться этим указом при решении продлить прием отчетностей у органов местного самоуправления. Ни петербургский губернатор Александр Беглов, ни депутаты Законодательного собрания с такой инициативой пока не выступали.

Представительница "Яблока" в совете МО "Смольнинское" Екатерина Кузнецова сообщила ЗАКС.Ру, что считает необходимым продлить прием деклараций муниципалов до августа, так как у отдельных депутатов могли возникнуть сложности из-за действующих ограничительных мер. В частности, 73-летний депутат Гудков с середины марта находится на самоизоляции и не покидает свою квартиру, исполняя рекомендации ВОЗ и распоряжение губернатора Беглова.

Напомним, в 2019 году на выборах в совет МО "Смольнинское" победила оппозиция. Семь мест получили представители "Яблока", шесть - участники "Центрального района за комфортную среду" (пятеро из них избрались самовыдвиженцами, а одна по спискам КПРФ), еще три мандата достались представителям команды петербургского штаба Алексея Навального. Остальные четыре места получили представители "Единой России" и близкие партии власти самовыдвиженцы. Совет в течение нескольких месяцев не мог договориться о выборах главы муниципалитета. Его обязанности, согласно уставу, временно исполняет единоросс Григорий Ранков, возглавлявший МО "Смольнинское" в прошлом созыве.

UPD. И.о. главы МО "Смольнинское" Ранков заверил ЗАКС.Ру, что депутат Шавлов сдал сведения о доходах позже остальных, но в установленный срок. По его словам, информация будет опубликована на сайте муниципалитета позже. 


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