Фигурант "московского дела" Чирцов вышел на свободу

Фигурант "московского дела" Никита Чирцов вышел на свободу, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Александра Боркова.

Случилось это спустя почти неделю после того, как суд освободил Чирцова от дальнейшего отбывания наказания 13 апреля. Ему снизили срок до 11 месяцев заключения.

В декабре 2019 года Чирцов был приговорен к году колонии по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он толкнул в грудь сержанта полиции. Сам Чирцов объяснил в суде, что на эмоциях окликнул полицейского, применявшего силу к протестующему, тот на него прикрикнул, дернул рукой, и Чирцов попытался просто отстраниться от него, не собираясь применять никакого насилия.