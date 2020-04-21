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11:40

Госдума не готовит проект амнистии к 75-летию со Дня Победы

фото ЗакС политика Госдума не готовит проект амнистии к 75-летию со Дня Победы

В Государственной думе не идет подготовка к разработке проекта закона об амнистии по случаю 75-летия со Дня Победы в ВОВ, извещает ТАСС, ссылаясь на соответствующую информацию, полученную от главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Нет, у нас проработок нет. Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается. Что для меня важно, как для юриста и как для человека, который этим занимается, это то, чтобы не было каких-либо одинаковых под копирку амнистий. Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят. Это неправильно", - отчитался Крашенинников.

Добавим, в начале текущего года ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты федерального парламента проект амнистии к 75-летию Победы. Документ предлагает распространить амнистию в том числе на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, а также на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов. 

Позднее депутат Сергей Шаргунов также внес проект об амнистии осужденных за "преступления, совершенные в ходе несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований их участниками", в том числе фигурантов "московского дела".

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