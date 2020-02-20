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9:51

"Люди заслуживают милосердия": В Госдуму внесен проект амнистии участников протестов к 75-летию Победы

фото ЗакС политика "Люди заслуживают милосердия": В Госдуму внесен проект амнистии участников протестов к 75-летию Победы

Коммунист Сергей Шаргунов внес на рассмотрение нижней палаты Федерального собрания законопроект об амнистии к 75-летию со Дня Победы: среди прочих, депутат предложил помиловать демонстрантов, осужденных в рамках "московского дела", делится "Коммерсант".

В частности, Шаргунов рекомендует амнистировать граждан, совершивших преступление по неосторожности, либо осужденных впервые, условно, на срок до 5 лет, либо получивших наказание, не связанное с пребыванием в местах заключения.

По мнению коммуниста, это могут быть лица, обвиняемые по частям 2, 3, 4 статьи 212 УК (Массовые беспорядки), либо осужденные по "дадинской" статье (212.1 УК), либо повинные в причинении неопасного для жизни насилия, совершенного в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

"Эти люди заслуживают милосердия", - уверен Шаргунов.

Собеседники "Ъ" из числа депутатов полагают, что инициатива члена КПРФ может иметь успех.

Некоторое время назад свои проекты амнистий в честь 75-летия Победы предложили президентский Совет по правам человека и депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Напомним, в рамках "московского дела", возбужденного после летних протестов, связанных с недопуском независимых кандидатов до выборов в столичную гордуму, в тюрьме оказались более 10 демонстрантов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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