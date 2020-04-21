Россия не изменила себе в рейтинге свободы прессы и по-прежнему занимает 149 место

Как и год назад, Россия осталась на 149 месте из 180 возможных в глобальном рейтинге свободы прессы, делятся "Репортёры без границ".

Ниже РФ оказались Конго и Бангладеш, занявшие150 и 151 места соответственно. На одну позицию Россию обогнал Гондурас, приподнявшись на 148 позицию. Замыкает рейтинг КНДР, а вот первые пять мест распределили между собой страны ЕС - Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды.

Составители уверены, что после "болотного дела" в РФ значительно возросло давление на независимые СМИ - часть находятся под контролем государства, часть - просто "подавлена". Авторы рейтинга прогнозируют, что в какой-то момент Кремль может взять под контроль российский сегмент глобальной сети, приняв, в частности, закон о "суверенном рунете".

"Убийства и физические нападения на журналистов по-прежнему остаются безнаказанными - даже если кампании могут одержать победы перед лицом абсурдных обвинений со стороны властей, как в случае с Иваном Голуновым, журналистом-расследователем, освобожденным в июне 2019 года после ареста по сфабрикованным обвинениям в торговле наркотиками", - отмечается в тексте "Репортёров".