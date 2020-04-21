Бывшего священника РПЦ оштрафовали на 10 тысяч рублей за незаконный крестный ход

Отлученный от РПЦ священник Артемий Скрипкин, пытавшийся на Пасху совершить крестный ход по Невскому проспекту, получил наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа, передает объединенная пресс-служба судов.

Нарушитель вины не признал, сделав также акцент на том, что в момент его "оформления" соблюдал все требуемые санитарные нормы. Полицейские составили на него протокол 19 апреля по классической "митинговой" статье 20.2 КоАП. Вместе со Скрипкиным у Казанского собора находилось около 30 человек.

Напомним, до 30 апреля в городе из-за пандемии коронавируса запрещено проводить массовые мероприятия.

Причиной отлучения священника от РПЦ в 2017 году стала его критика патриарха.