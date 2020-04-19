18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:14

Отлученный от РПЦ священник получил протокол за незаконный пасхальный ход по Невскому

фото ЗакС политика Отлученный от РПЦ священник получил протокол за незаконный пасхальный ход по Невскому

Вопреки запретам властей временно отлученный от РПЦ священнослужитель Артемий Скрипкин призвал своих сторонников выйти сегодня на импровизированный крестный ход по случаю праздника Пасхи: религиозного деятеля послушались порядка 10 человек, которые вышли на акцию сегодня, 19 апреля, к стенам Казанского собора. Впрочем, прогулка верующих была оперативно прервана стражами правопорядка.

"Ныне, как и сто лет назад, враги Православия снова покусились на святыни нашего народа. Они восхотели закрыть храмы Божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи. Вспомним, как следуя древней традиции, в случаях эпидемий и прочих бедствий, Русская Церковь благословляла крестные ходы в духе всенародного покаяния для отражения всякой беды и напасти", - написал днем ранее Скрипкин у себя "ВКонтакте".

Шествие, стартовавшее у Казанского собора, было остановлено полицейскими у Гостиного двора, делится "Фонтанка". Сподвижников Скрипкина отпустили по домам, а на него самого составили протокол по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Протоиерей Скрипкин был отстранен от церковной службы на три года в мае 2017-го: священника крайне возмутили слова патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге, в связи с чем он разразился гневной тирадой в его адрес. Мужчина придерживается взглядов истинно-православной церкви.

В Петербурге, напомним, до 30 апреля действует запрет на посещение любых мест массового скопления граждан - точек общепита, торговых центров и других. Недавно губернатор Александр Беглов поручил закрыть все храмы.

В Петербурге официально известно о 1760 гражданах, подхвативших COVID-19.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:42 В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём фигурант дела "Сети" жаловался на побои

13:51 Павильон в "Ленэкспо" начали перестраивать под мобильный госпиталь для больных COVID-19

13:12 "Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров раскритиковал власти за режим готовности к ЧС

12:13 Путин о ситуации с коронавирусом: Всё будет хорошо с божьей помощью

11:21 Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

11:07 Беглов и Дрозденко поздравили жителей двух регионов с Пасхой

10:24 У 50 пациентов архангельской психбольницы обнаружили COVID-19

18 апреля, 20:09 "Яблоко" передало медицинские маски больнице святого Георгия и детскому хоспису

18 апреля, 16:36 Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

18 апреля, 15:51 ЛДПР призывает полицию помешать КПРФ возложить цветы к мавзолею Ленина


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:14 Отлученный от РПЦ священник получил протокол за незаконный пасхальный ход по Невскому

14:42 В Горелово закрыли СИЗО №6: будучи в нём фигурант дела "Сети" жаловался на побои

13:51 Павильон в "Ленэкспо" начали перестраивать под мобильный госпиталь для больных COVID-19

13:12 "Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров раскритиковал власти за режим готовности к ЧС

12:13 Путин о ситуации с коронавирусом: Всё будет хорошо с божьей помощью

11:21 Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

11:07 Беглов и Дрозденко поздравили жителей двух регионов с Пасхой

10:24 У 50 пациентов архангельской психбольницы обнаружили COVID-19

18 апреля, 20:09 "Яблоко" передало медицинские маски больнице святого Георгия и детскому хоспису

18 апреля, 17:58 В РПЦ инопланетян приравняли к бесам

18 апреля, 16:36 Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

18 апреля, 16:15 Муниципал: Певица-депутат Михальчик заработала за год 2 млн рублей

18 апреля, 15:51 ЛДПР призывает полицию помешать КПРФ возложить цветы к мавзолею Ленина

18 апреля, 14:48 СМИ: Смольный готов организовать десятки КПП в Петербурге при введении пропускного режима

18 апреля, 13:55 Путин поручил кабмину подготовить прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru