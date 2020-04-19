Отлученный от РПЦ священник получил протокол за незаконный пасхальный ход по Невскому

Вопреки запретам властей временно отлученный от РПЦ священнослужитель Артемий Скрипкин призвал своих сторонников выйти сегодня на импровизированный крестный ход по случаю праздника Пасхи: религиозного деятеля послушались порядка 10 человек, которые вышли на акцию сегодня, 19 апреля, к стенам Казанского собора. Впрочем, прогулка верующих была оперативно прервана стражами правопорядка.

"Ныне, как и сто лет назад, враги Православия снова покусились на святыни нашего народа. Они восхотели закрыть храмы Божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи. Вспомним, как следуя древней традиции, в случаях эпидемий и прочих бедствий, Русская Церковь благословляла крестные ходы в духе всенародного покаяния для отражения всякой беды и напасти", - написал днем ранее Скрипкин у себя "ВКонтакте".

Шествие, стартовавшее у Казанского собора, было остановлено полицейскими у Гостиного двора, делится "Фонтанка". Сподвижников Скрипкина отпустили по домам, а на него самого составили протокол по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Протоиерей Скрипкин был отстранен от церковной службы на три года в мае 2017-го: священника крайне возмутили слова патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге, в связи с чем он разразился гневной тирадой в его адрес. Мужчина придерживается взглядов истинно-православной церкви.

В Петербурге, напомним, до 30 апреля действует запрет на посещение любых мест массового скопления граждан - точек общепита, торговых центров и других. Недавно губернатор Александр Беглов поручил закрыть все храмы.

В Петербурге официально известно о 1760 гражданах, подхвативших COVID-19.

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