Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 6060 человек: всего инфицированы 42 853

За минувшие сутки количество россиян, заболевших коронавирусной инфекцией, побило новый антирекород, увеличившись на 6060 человек, информирует федеральный оперативный штаб. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 42 853 граждан, 361 скончался, выздоровели 3291.

В Петербурге +114 подтверждённых случаев заражения (всего - 1760), в Ленинградской области - +29 заболевших (всего - 417). Обгоняет 47 регион республика Коми, в которой инфицирован 481 человек. В Мурманской области - 354 случая.

По Северо-Западу в других регионах ситуация выглядит так (количество новых случаев):

Архангельская область — 68

Мурманская область — 33

Ленинградская область — 29

Новгородская область — 18

Калининградская область — 11

Республика Коми — 7

Республика Карелия — 4

Псковская область — 2

Всего в мире коронавирус выявлен у более 2,3 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 160 тысяч граждан, излечились - более 598 тысяч.