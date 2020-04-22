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13:13

Коммунисты Петербурга провели акцию с возложением цветов в честь юбилея Ленина

фото ЗакС политика Коммунисты Петербурга провели акцию с возложением цветов в честь юбилея Ленина

Представители КПРФ в Петербурге возложили цветы у памятника Владимира Ленина в честь 150-летия со дня рождения советского вождя. Акция прошла на площади Ленина у Финляндского вокзала 22 апреля. 

Объявил о начале акции экс-депутат Законодательного собрания Владимир Дмитриев. Он поздравил присутствующих с праздником и отметил, что сейчас более 70% населения считают Ленина великим человеком.

- Это на самом деле величайший из величайших людей как современности, так и на многие-многие века вперед, - заявил Дмитриев. 

Также на акции выступили секретарь Петербургского городского комитета КПРФ Роман Кононенко, лидер "Движения гражданских инициатив" Владимир Соловейчик, первый секретарь Калининского районного отделения партии Дмитрий Дмитриев и другие приверженцы коммунизма в Петербурге. Они отметили важность юбилея и личности Ленина. Дмитрий Дмитриев заявил, что сейчас власти забывают о необходимости помогать "простому труженику". 

- Стоит сегодня сказать о том, что сегодняшние наши руководители плохо изучали марксистско-ленинские труды. Эти рыночники забывают, что для того, чтобы сохранить сегодняшнюю бизнес-систему на плаву необходимо думать о спросе. Они думают лишь о предложении. Сохраняя бизнес, их бизнес, на плаву, не помогая народу они забывают о том, что их продукцию никто не будет покупать, а значит не помогут ни тем, ни другим. Об этом и не только об этом в своих трудах, в вечных трудах, писал Владимир Ильич. Лишь поддержка, помощь простому человеку, простому труженику обеспечит уверенное завтра, - уверен коммунист.

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После выступлений участники митинга возложили цветы к памятнику Ленина. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Владимир Дмитриев сообщил, что на акции присутствовало около 20-30 человек. Он уточнил, что митинг согласован не был. Однако, считает экс-депутат, "было бы ненормально" не отметить день рождение Ленина. 

- Сегодня даже невзирая на запреты, на самоизоляцию чуть-чуть позволили себе эти требования нарушить во имя великого дела, еще раз сказать "Спасибо" этому великому человеку, еще раз отчитаться перед нашим вождем за те дела, которые на сегодняшний день делает Коммунистическая партия Российской Федерации, в частности наше региональное отделение. Это, я считаю, вполне нормальным и правильным, - заявил Владимир Дмитриев. 

Он добавил, что участники акции соблюдали все меры предосторожности: находились на дистанции друг от друга. 

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