18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:50

Суды оштрафовали и арестовали 8 участников митинга во Владикавказе

фото ЗакС политика Суды оштрафовали и арестовали 8 участников митинга во Владикавказе

Суды во Владикавказе оштрафовали и арестовали восемь участников митинга против режима самоизоляции у дома правительства Северной Осетии, передает "МБХ медиа".

Заседания прошли в Ленинском, Советском и Промышленном судах Владикавказа. Участникам вменили ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

В зависимости от правонарушения, участникам акции назначили арест на сроки от двух до пятнадцати суток, в трех случаях – штраф в тысячу рублей. По словам представителей судов, сейчас в производстве находятся еще 26 дел.

Ранее были арестованы еще 14 участников акции, на сроки от трех до пятнадцати суток по тем же статьям.

20 апреля жители Владикавказа вышли к зданию регионального правительства, требуя помочь тем, кто потерял работу из-за ограничительных мер по коронавирусу. Под конец акции полиция попыталась вытеснить людей, некоторые в ответ начали бросать камни. СК возбудил уголовное дело.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:56 Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

20:23 Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

19:52 СМИ: Бывший депутат ЗакСа Волчек задержан и доставлен в Москву

19:27 Жительница Калининграда сообщила об угрозах из-за отказа удалить комментарий в ВК

18:56 "Грустно от произвола властей": Краснодарца оштрафовали за карикатуру Ёлкина с Путиным

18:53 "Сейчас не до политики": Споры ЗакСа из-за COVID-19

18:33 Заболевшие медики смогут подать заявление на выплату в администрацию района

18:27 Беглов попросил кабмин помочь с поставкой оборудования и СИЗ для врачей Петербурга

18:25 Беглов запустил литературную акцию в память о ВОВ

17:51 Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

17:49 Беглов одобрил концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге

17:30 ВС РФ попросил суды не наказывать граждан суровыми штрафами за нарушение самоизоляции

17:22 СК возбудил дело из-за купленных депутатом Госдумы аппаратов ИВЛ для больницы во Владимире

16:56 МВД хочет расширить полномочия полицейских при задержании, стрельбе и досмотре машин

16:20 Коллективу "Ведомостей" запретили критиковать Путина и писать про опросы "Левады"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru