Суды оштрафовали и арестовали 8 участников митинга во Владикавказе

Суды во Владикавказе оштрафовали и арестовали восемь участников митинга против режима самоизоляции у дома правительства Северной Осетии, передает "МБХ медиа".

Заседания прошли в Ленинском, Советском и Промышленном судах Владикавказа. Участникам вменили ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

В зависимости от правонарушения, участникам акции назначили арест на сроки от двух до пятнадцати суток, в трех случаях – штраф в тысячу рублей. По словам представителей судов, сейчас в производстве находятся еще 26 дел.

Ранее были арестованы еще 14 участников акции, на сроки от трех до пятнадцати суток по тем же статьям.

20 апреля жители Владикавказа вышли к зданию регионального правительства, требуя помочь тем, кто потерял работу из-за ограничительных мер по коронавирусу. Под конец акции полиция попыталась вытеснить людей, некоторые в ответ начали бросать камни. СК возбудил уголовное дело.