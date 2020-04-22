СК возбудил уголовное дело о применении силы к полицейским после митинга во Владикавказе

Управление Следственного комитета по Северной Осетии возбудило уголовное дело о хулиганстве и применении силы к правоохранителям после митинга во Владикавказе против режима самоизоляции.

Дело возбуждено по двум статьям: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 20 апреля на несогласованном митинге перед правительством региона митингующие не реагировали на требования разойтись, а когда силовики попытались вытеснить их с помощью спецсредств, неустановленные лица применили силу к 13 сотрудникам Росгвардии и МВД, причинив травмы.

По оценке правоохранителей, в митинге участвовали около 2 тысяч человек. Протестующие требовали помочь тем, кто потерял работу из-за ограничительных мер. К ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и заявил, что меры вынужденные, болезнь придумал не он, и "лечение одно – сидеть дома". После его ухода полиция вытеснила протестующих с площади, те в ответ начали бросать камни. Были задержаны 69 человек.