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20:56

Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

фото ЗакС политика Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 регионе России, сообщили в Минкомсвязи.

В первую очередь платформу подключат в семи регионах Центрального федерального округа: Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях. После этого внедрять систему будут в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

В ведомстве напомнили, что цифровые пропуска – это QR-коды, которые граждане получают по заявкам через портал госуслуг. Они действительны только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Первым регионом, где были введены такие пропуска, стала Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал распространить эту систему на все регионы России.

Ранее источники сообщали, что подобную возможность рассматривают и в Петербурге, если ситуация с заражением коронавирусом продолжит ухудшаться. Отмечалось, что в этом случае Смольный может воспользоваться другой платформой.

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