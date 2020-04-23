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12:59

Петербургские театралы бьют тревогу из-за нехватки выручки

фото ЗакС политика Петербургские театралы бьют тревогу из-за нехватки выручки

Чиновники петербургского правительства и театры по-разному смотрят на проблему выживания, которая нынешней весной остро встала перед последними. Даже после открытого письма главы Союза театральных деятелей Александра Калягина к властям всех уровней петербургский комитет по культуре не видит особого трагизма в положении театров, которые теряют возможность платить зарплаты и вынуждены показывать спектакли онлайн.

"Городские театры имеют тот необходимый ресурс, чтобы выплачивать зарплаты сотрудникам, содержать имущество. <...> Комитет принимает все необходимые меры, чтобы не допустить стрессовых финансовых ситуаций в подведомственных учреждениях", - прокомментировали конфликтную ситуацию в недрах Смольного изданию "Поребрик.Медиа", напомнив, что в 2020 году театрам на 10% добавили финансирования.

Между тем, по солидарному мнению театрального сообщества, дело ограничивается со стороны властей в лучшем случае обнадеживающими декларациями. Выживание значительной части театров под большим вопросом уже сегодня.

"После принятия бюджета мы узнали, что финансирования новых постановок и гастрольных поездок не будет. Мы стали реагировать — я встречался с депутатами Заксобрания, не одно письмо было направлено Беглову, ответа ни на одно из них мы не получили", - рассказал глава городского филиала СТД Сергей Паршин.

По словам худрука "Приюта комедианта" Виктора Минкова, из-за того, что билеты во время пандемии не продаются, сотрудники сейчас получают 60% от обычной зарплаты.

"Я предлагаю оценить выручку театров в феврале и компенсировать им 70% выручки. Без этой помощи будет практически невозможно заниматься работой. Но надо быть реалистами: эти деньги нужно откуда-то брать", - говорит Минков.

Еще более пессимистично настроен председатель содружества негосударственных театров Александр Платунов: "Cитуация катастрофическая, выживут не все".

В планах комитета по культуре - прояснить будущее "театральных" субсидий в течение второго квартала. Понять это будущее можно будет не раньше, чем чиновники опубликуют на сайте информацию о конкурсе.

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