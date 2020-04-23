Депутат ГД о борьбе с Telegram: Мы только показали свою глупость

Инициатива думской фракции СР о прекращении блокировки сервиса Telegram нашла поддержку в стане их коллег-единороссов, сообщают "Открытые медиа". Так, депутат Вячеслав Лысаков откровенно признал ошибочность и тщетность попыток помешать работе популярного мессенджера.

"За все время, пока сервис якобы запрещался Роскомнадзором, он прекрасно работал, и мы только показали свою глупость, по-другому я сказать не могу", - признался законотворец изданию.

При этом отношение к проблеме у него более сложное: поскольку решение принимал суд, то и разблокировки нужно требовать от него, а не от депутатов. В противном случае ситуация Лысакову видится "совершенно смешной". В свою очередь, среди "жириновцев" тоже популярно мнение о неразумности борьбы с Telegram.

"Это была большая ошибка, мы пытались наказать миллионы граждан непонятно за что", - теперь уверен член депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

Два года назад, пытаясь помешать работе мессенджера на территории России, Роскомнадзор заблокировал множество миллионов адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских предприятий, а ущерб оценили почти в миллиард долларов. Между тем, сервис как работал, так и продолжает работать. Им активно пользуются даже главы регионов и целые государственные ведомства.