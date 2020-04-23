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9:21

Думские эсеры подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram в РФ

фото ЗакС политика Думские эсеры подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram в РФ

Представляющие собой фракцию "Справедливая Россия" депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин разработали проект закона, цель которого - прекращение блокировки Telegram на территории России, делится "Коммерсант".

В пояснительной записке к инициативе парламентарии отмечают, что, невзирая на формальную блокировку мессенджера, им, в частности, пользуются оперативные штабы правительств Москвы и Подмосковья для своевременного информирования граждан о ситуации с COVID-19.

"Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", - констатируют авторы проекта закона.

Именно поэтому эсеры предлагают запретить мешать виртуальной работе "официальных сервисов для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".

В Минкомсвязи известили о получении соответствующего документа.

Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В погоне за мессенджером РКН заблокировал множество миллионов адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских фирм, а ущерб оценили почти в миллиард долларов.

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